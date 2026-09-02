-goias_concurso_pref.mp4 (1.3451663)\nA Prefeitura de Heitoraí, na região central de Goiás, abriu concurso público com 328 vagas para diferentes cargos e níveis de escolaridade. Do total, 82 vagas são para contratação imediata e outras 246 são para cadastro de reserva. As oportunidades são para pessoas com escolaridade que vai do ensino fundamental incompleto ao nível superior. Os salários variam de R$ 1,6 mil a R$ 9,3 mil.\nAs inscrições começam às 10h do dia 20 de setembro e seguem até as 23h59 do dia 20 de outubro de 2026. O cadastro deve ser feito pela internet, no site do Instituto Itame, responsável pela organização do concurso.\nEntre os cargos oferecidos estão oportunidades para médico, professor, enfermeiro, odontólogo, psicólogo e assistente social. Para quem tem formação média ou técnica, há vagas para técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, analista de contratos e auxiliar de administração.