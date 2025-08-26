A Prefeitura de Jataí está com processo seletivo aberto para a área de educação do município com salário de até R$ 4,7 mil. O objetivo é a contratação temporária de profissionais para suprir as necessidades da Educação Municipal. Ao todo, são 221 vagas imediatas.\nOs interessados devem se inscrever até dia 30 de agosto, no site da prefeitura. Também é possível se inscrever presencialmente, na Secretaria Municipal de Educação, localizada no Bairro Primavera II, em Jataí.\nA avaliação do processo seletivo será por meio de análise das titulações e experiência profissional dos candidatos, que devem enviar currículo e todos os documentos que constam no edital.\nPrefeitura de Catalão abre concurso com salário de até R$ 9,9 mil para Superintendência de Água e Esgoto\nPrefeitura de Acreúna abre processo seletivo com salário de até R$ 8 mil