A Prefeitura de Minaçu, no norte goiano, abriu um concurso com 90 vagas imediatas e cujos salários chegam a R$ 21,7 mil. As oportunidades são para candidatos com nível superior e envolvem diferentes áreas, como saúde, educação, fiscalização e jurídica. Conforme o edital, as inscrições começam no dia 26 de maio e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Verbena. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150 para todos os cargos.\nDas 90 vagas imediatas, 67 são para ampla concorrência, 5 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD) e 18 para candidatos negros. Ainda há outras 279 destinadas à formação de cadastro reserva, totalizando 369 oportunidades. Os salários vão de R$ 4.050,00 a R$ 21.783,92, com carga horária que varia entre 30 e 40 horas semanais.\nO concurso terá prova objetiva para todos os cargos, sendo que alguns também terão prova discursiva e de redação. Os exames, previstos para o dia 2 de agosto, serão realizados em Minaçu e, caso seja necessário, em cidades próximas. Além disso, para o cargo de Professor, ainda haverá prova de títulos. O resultado final da seleção será divulgado em 24 de novembro (veja a lista de cargos e o cronograma ao final do texto).