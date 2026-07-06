A Prefeitura de Minaçu, na região norte do estado, abriu nesta segunda-feira (6) concurso público para 90 vagas e 279 para cadastro de reserva. As vagas estão disponíveis para o nível superior para os cargos de médicos, procurador, fiscal e professores com carga horária que variam entre 30h a 40h semanais (confira todos os cargos ao final do texto). Os salários variam de R$ 4.050 a R$ 21.783,92.\nUma retificação publicada em 26 de maio informou que a data da inscrição foi alterada. Anteriormente, estava prevista para começar em 26 de maio e encerrar em 24 de junho deste ano. O POPULAR entrou em contato com a prefeitura por mensagem, por volta das 12h55, mas não teve retorno sobre o motivo da alteração até a última atualização desta reportagem.\nClique e confira o edital do concurso\nConforme o edital, para realizar a inscrição é necessário acessar o site do Instituto Verbena, preencher informações pessoais e emitir o boleto com a taxa no Portal do Candidato. O candidato poderá realizar a inscrição para apenas um cargo. Além disso, das 90 vagas imediatas, cinco são destinadas para Pessoas com Deficiência (PCD) e 18 para negros. As inscrições encerram no dia 27 de julho.