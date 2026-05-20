A Prefeitura de Moiporá, no oeste goiano, lançou um concurso público com 156 vagas e salários que chegam a R$ 4,9 mil. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade. Além disso, as inscrições já estão abertas e devem ser feitas pela internet.\nPara se inscrever, o interessado deve acessar o site do Inep Brasil, a banca responsável pelo concurso. Em seguida, basta buscar pela seleção no menu lateral esquerdo, clicando em "Inscrições Abertas" ou "Em Andamento". As taxas cobradas são R$ 80 para nível fundamental, R$ 90 para médio/técnico e R$ 100 para superior. O período de inscrições segue aberto até o dia 4 de junho.\nClique aqui para consultar o edital.\nConforme o edital, haverá prova objetiva para todos os cargos, marcada para o dia 5 de julho. A banca também aplicará uma avaliação de títulos entre os dias 1º e 3 de agosto. Esta segunda etapa, no entanto, será apenas para os cargos de Professor pedagogo e Professor de educação física (veja o cronograma ao final do texto).