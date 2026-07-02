A Prefeitura de Piranhas, na região oeste do estado, publicou edital para preenchimento de vagas para professor. Ao todo, são 20 vagas para ampla concorrência, sendo duas para Pessoa com Deficiência (PCD), além de 60 vagas para cadastro reserva, das quais duas são reservadas para PCD. A carga horária varia de 30h a 40h, e os salários são de R$ 3.847,97 e R$ 5.130,63, conforme a jornada de trabalho.\nClique aqui e confira o edital\nO edital, que foi publicado em 19 de junho, informou que os pré-requisitos para as vagas são ter formação superior em pedagogia, em grau de Bacharelado, Licenciatura ou complementação pedagógica. As inscrições abrem às 10h do dia 24 de julho e fecham em 24 de agosto deste ano.\nPara se inscrever, é necessário acessar o site da banca organizadora, Instituto de Consultoria e Concursos (Itame). A inscrição também pode ser realizada presencialmente na Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Independência, n° 700, Centro, Piranhas.