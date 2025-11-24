A Prefeitura de Aragarças, cidade turística localizada às margens do Rio Araguaia, na região noroeste de Goiás, publicou edital para um concurso público com mais de 405 vagas, sendo 82 imediatas e 323 para cadastro de reserva, para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.\nAs funções incluem áreas administrativas, operacionais, saúde, educação e apoio, com remunerações que variam de R$ 1.518,00 a R$ 3.435,30, conforme o cargo e a escolaridade. A carga horária varia de 20 à 44 horas semanais.\nAs inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Itame, no período de 3 de dezembro à 6 de janeiro de 2026. A seleção reunirá diversas etapas, conforme cada função, sendo elas: prova objetiva, prática, teste físico, avaliação psicológica e formação.\nA prova objetiva está prevista para 8 de março de 2026, em Aragarças. De acordo com o edital, todos os cargos farão a prova objetiva, enquanto funções como guarda civil municipal e auxiliar de serviços gerais terão também teste físico, além de etapas psicológicas e curso de formação no caso da guarda.