A Prefeitura de Rialma, em Goiás, está com processo seletivo aberto com mais de 100 vagas distribuídas entre funções de nível fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de 22 a 26 de setembro, das 8h às 11h e das 13h às 16h, no setor de protocolo da Prefeitura, localizado na Avenida Pedro Felinto Rego, no Setor Novo Horizonte.\nDe acordo com o edital, a carga horária varia entre 12 e 40 horas semanais, com salários que vão de R$ 1.518,00 a R$ 3.600,00, conforme a função. Há ainda a possibilidade de cadastro reserva para alguns cargos.\nConcurso da Prefeitura de Novo Planalto tem vagas imediatas e salário de até R$ 4,8 mil; veja detalhes\nMP-GO abre inscrições para concurso com vagas para três cidades de Goiás com salário de até R$ 4,5 mil\nIFG lança processo seletivo com salário de até R$ 8 mil; veja como participar