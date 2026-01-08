A prefeitura de São Miguel do Araguaia, no norte goiano, abriu um concurso com 250 vagas para contratação imediata e salários que podem chegar até R$ 13.671,34, a depender do cargo ocupado. As oportunidades estão distribuídas entre diversos cargos de níveis fundamental (incompleto e completo), médio e superior.\nHá vagas para vigilante, cuidador, professor, auxiliar de serviço administrativo, médico, nutricionista, entre outras. A contratação é temporária por um prazo determinado de até seis meses, podendo ser prorrogado.\nAlém das vagas para contratação imediata, há ainda mais 750 vagas para cadastro de reserva, totalizando mil oportunidades. A carga horária pode variar entre 40, 30 e 20 horas semanais, a depender do cargo.\nPrefeitura de Abadia de Goiás abre seleção com quase 1 mil vagas e salário de até R$ 4,5 mil