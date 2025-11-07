A Prefeitura de Santa Tereza de Goiás, no norte goiano, anunciou um concurso público com 156 vagas de início imediato e mais 780 para cadastro de reserva. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.745,70 e R$ 4.432,59 para cargas horárias de 24h a 40h semanais. Há oportunidades para quem tem ensino fundamental incompleto e completo; ensino médio e ensino superior.\nO período de inscrição terá início em 07 de dezembro e vai até o dia 7 de janeiro de 2026. O cadastro é feito pelo site do Instituto de Consultoria e Concursos (Itame), que é a banca examinadora do concurso. O valor da taxa varia entre R$ 80 até R$ 150, dependendo do cargo (veja lista completa ao final deste texto).\nOS abre processo seletivo para unidade de saúde em Goiânia com 21 cargos e salário de até R$ 6,7 mil\nPrefeitura de Gameleira de Goiás anuncia concurso com mais de 700 vagas e salários de até R$ 4,5 mil