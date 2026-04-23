A Prefeitura de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, anunciou a abertura de um novo processo seletivo simplificado visando o preenchimento imediato de vagas e formação de cadastro reserva em diversas áreas da administração pública. São oportunidades para diferentes níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.980,94 a R$ 4.170,40, com jornadas que vão de 30 a 40 horas semanais, além de escalas específicas em alguns casos.\nAs oportunidades contemplam profissionais com fundamental, médio e superior completo. Entre os cargos estão Assistente Social, Psicólogo, Orientador Social, Técnico de Referência, Instrutores de Oficinas e Profissionais para atuação no Cadastro Único (CadÚnico).\nPrefeitura de Minaçu abre concurso com quase 100 vagas e salários de até R$ 21,7 mil\nComo é a multa para quem não declarar o Imposto de Renda 2026?