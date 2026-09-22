-VÍDEO (1.3459084)\nA Prefeitura de Uirapuru, na região norte do estado, publicou um edital para concurso público com salários que variam entre R$ 1.621 e R$ 4.428,13. As vagas são para todos os níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental incompleto até o superior. Ao todo, são 84 vagas, sendo 21 vagas para ampla concorrência e 63 para cadastro reserva. As inscrições estarão abertas do dia 9 ao dia 30 de novembro deste ano (confira os cargos ao final do texto).\nClique aqui e confira o edital.\nO edital foi publicado na sexta-feira (18). As inscrições serão realizadas por meio do site da banca organizadora, a Ganzaroli Assessoria, Consultoria e Concursos. Para se inscrever, o candidato precisa clicar em “Quero me cadastrar na área do candidato”. Após, é necessário clicar em “Área do candidato” e digitar CPF e senha, em seguida, em “Concursos para inscrição” e seguir as instruções. O candidato poderá se inscrever em apenas um cargo.