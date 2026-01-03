A Prefeitura de Valparaíso de Goiás, região leste do estado, lançou um concurso público com 765 vagas e salários de até R$ 6.084,71. As inscrições começam no dia 12 janeiro e seguem até o dia 12 de fevereiro, diretamente no site do Instituto Verbena.\nAs taxas de inscrição são de R$ 100 para cargos de nível médio e R$ 150 para nível superior. O candidato pode se inscrever para mais de um cargo, desde que fique atento à compatibilidade de horário de realização das provas.\nIsenção do pagamento da taxa deverá ser solicitada entre os dias 12 e 14 de janeiro. Para solicitar, o candidato precisa estar inscrito no CadÚnico, ser doador de medula óssea, e/ou ser doador de sangue.\nDepois de inscrito, o candidato pode consultar seus dados e acompanhar o processo no Portal do Candidato do Instituto Verbena. A inscrição será aprovada somente após a confirmação do pagamento, que pode levar até cinco dias úteis.