A Prefeitura de Petrolina de Goiás, na região central do estado, abriu concurso público com 100 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. As oportunidades abrangem desde funções de nível fundamental incompleto até cargos de nível superior, e as remunerações variam de R$ 1.650 a R$ 11.919,01.\nConfira o edital do concurso público.\nAs inscrições podem ser realizadas entre os dias 21 de setembro e 12 de outubro, pelo site da banca Ganzaroli Concursos, organizadora do concurso.\nAs taxas de inscrição variam conforme a escolaridade, sendo R$ 80 para nível fundamental incompleto, R$ 90 para fundamental completo, R$ 120 para níveis médio e técnico e R$ 150 para os cargos de nível superior.\nDe acordo com o edital, os candidatos com direito à isenção do valor via CadÚnico podem solicitar o benefício até 12 de outubro. O prazo final para o pagamento do boleto se encerra no dia 13 de outubro.