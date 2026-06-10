A Prefeitura de Santo Antônio da Barra, na região Sudoeste de Goiás, abriu um concurso público com 284 vagas e salários de até R$ 4.287,77. Das vagas ofertadas, 71 são de contratação imediata, sendo seis delas para Pessoas com Deficiência (PcD). Já para cadastro de reserva são 213 vagas, sendo 18 para PcD.\nHá oportunidades para auxiliar de serviços gerais, gari, fiscal de serviços, técnico de enfermagem, auxiliar de eletricista, nutricionista, psicólogo e muito mais. As vagas são para ensino superior, médio, técnico, fundamental completo e incompleto.\nA carga horária varia entre 30 e 40 horas semanais trabalhadas, a depender do cargo ocupado. Haverá prova objetiva para todos os cargos. Alguns vão exigir prova de aptidão física.\nCâmara de Ipameri lança concurso com salário de até R$ 8,5 mil\nSesc Goiás abre vagas com salários de até R$ 13,4 mil; veja cargos e como se inscrever