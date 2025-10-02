A prefeitura de Aloândia, localizada na região sul do estado, abriu inscrições para um concurso com salários que podem chegar a R$ 8 mil. O certame oferece um total de 49 vagas, sendo 11 para contratação imediata e 38 destinadas à formação de cadastro de reserva. As oportunidades abrangem os níveis médio, técnico e superior de ensino em diversas áreas de atuação.\nA taxa de inscrição é de R$ 90 para candidatos de níveis médio e técnico, e de R$ 120 para nível superior. Há possibilidade de isenção da taxa para candidatos de baixa renda ou pessoas com deficiência. O prazo para solicitar a isenção vai de 3 a 9 de novembro.\nEtapas\nConforme o edital, as provas serão aplicadas em etapas distintas para diferentes cargos. A primeira fase consiste na prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com previsão inicial para o dia 18 de janeiro de 2026.