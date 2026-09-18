A Prefeitura de Água Limpa, no sul de Goiás, abriu concurso público com 38 vagas para contratação imediata e outras 120 para cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1,3 mil a R$ 8,9 mil. Há oportunidades para quem tem desde o ensino fundamental incompleto até o nível superior. A jornada de trabalho é de 40 horas por semana.\nAs inscrições começam na próxima terça-feira (22) e podem ser feitas até as 23h59 de 13 de outubro de 2026. O cadastro será feito exclusivamente pela internet, no site da Fronte Concursos, responsável pela organização da seleção.\nO maior salário é para o cargo de médico clínico geral, que oferece remuneração de R$ 8,9 mil. Entre os cargos de nível superior, também há vagas para enfermeiro, com salário de R$ 4,7 mil, professores de Educação Física e intérprete de Libras, com R$ 3,4 mil cada.