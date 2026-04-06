Prefeitura de São João da Aliança (Reprodução / Street View)\nA Prefeitura de São João da Aliança abriu nesta segunda-feira (6) inscrições para 285 vagas, sendo 86 imediatas e 199 para cadastro reserva. As inscrições ficarão abertas até sexta-feira (10) para contratação temporária de profissionais de vários níveis de escolaridade para atuar na administração pública municipal. Os salários variam conforme a função, de R$ 1.631 a R$ 4.312,50.\nClique aqui e acesse as vagas\nPara se inscrever, é necessário preencher o Formulário de Inscrição, informar o cargo escolhido e reunir as documentações pessoais e comprovantes de experiência profissional. As documentações profissionais exigidas para cada cargo, que vão desde o ensino fundamental incompleto até o ensino superior, estão detalhadas no edital. Não será cobrada taxa de inscrição.