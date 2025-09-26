A prefeitura de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, lançou um concurso com 1.240 vagas e salário de até R$ 9.515,24. Das vagas dispostas, 210 são para contratação imediata e 1.030 para cadastro de reserva.\nAs inscrições podem ser feitas a partir do dia 27 de outubro por meio do site do Instituto ACCESS. Para cargos de nível médio será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 47, e para cargos de nível superior o valor de R$ 68.\nHá oportunidades para professores de diversas áreas, nutricionista, monitor escolar, assistente social, agente comunitário de saúde, fiscais de diversas áreas e médico neurologista. A jornada de trabalho pode variar de acordo com o cargo ocupado, indo de 20 a 40 horas semanais. São 79 vagas para pessoa com deficiência, sendo 10 para contratação imediata e 69 para cadastro de reserva.