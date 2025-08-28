Um morador de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, identificado como Felipe Barros, foi o ganhador do prêmio principal do sorteio de agosto da Nota Fiscal Goiana, no valor de R$ 50 mil, realizado nesta quinta-feira (28). Segundo a Secretaria da Economia, o ganhador, que participa do programa desde 2018, concorreu com apenas três bilhetes.\nAlém da premiação principal, foram sorteados outros três prêmios de R$ 10 mil, que contemplaram moradores de São Luís de Montes Belos, Senador Canedo e Goiânia; e quatro prêmios de R$ 5 mil, destinados a dois moradores de Goiânia, um de Ceres e um de Ouvidor. Ao todo, o programa sorteou R$ 200 mil em dinheiro.\nConforme a Secretaria, a lista completa dos sorteados está publicada no site do programa, e pode ser consultada por qualquer pessoa. Para conseguir resgatar os prêmios, os ganhadores devem acessar a área restrita com login e senha e preencher o formulário com dados da conta bancária.