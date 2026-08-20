As duas apostas que receberam o prêmio de R$ 100.920,22 no último sorteio da Mega-Sena foram realizadas em Goiânia e em Nerópolis, na Região Metropolitana da capital. Segundo informações da Caixa, os jogos, registrados na modalidade simples, faturaram, cada um, o valor de R$ 50.460,11. Os números sorteados foram: 16 - 23 - 24 - 33 - 36 - 52.\nAlém das duas apostas que acertaram cinco dezenas, outros jogos feitos em Goiás acertaram quatro números e receberam prêmios menores, na faixa de R$ 1 mil. As apostas foram registradas em cidades como Goiânia, Aparecida de Goiânia, Catalão, Fazenda Nova, Iporá, Jataí, Mara Rosa, Nova Crixás, Piranhas, Rio Verde e Senador Canedo.\nAinda de acordo com a Caixa, nenhuma aposta acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio principal acumulou. No total, 38 apostas fizeram cinco acertos e outras 3.041 acertaram quatro números. O sorteio ocorreu na última terça-feira (18), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).