O maior prêmio de Share of Mind de Goiás, presente há 32 anos em Goiânia, o Pop List consagrou desta vez, na noite desta quarta-feira (17), as marcas mais lembradas e admiradas em Anápolis. Realizada pelo POPULAR e TV Anhanguera, a premiação é um reconhecimento às marcas que inovam, investem e por isso se fixam como referências para o consumidor.\nA cerimônia de entrega do Prêmio foi no espaço Villa Borghese, reunindo representantes de 25 segmentos premiados e da marca Top of Top. Com o tema “Impulso que transforma”, o evento celebrou trajetórias de inovação, resiliência e relevância no mercado, inspirando outras marcas a alcançarem novos patamares de excelência.\nOs realizadores do Pop List explicam que, mais que um título, trata-se de um selo de credibilidade que reforça a confiança do público, gera autoridade no mercado e fortalece o posicionamento das empresas diante da concorrência.