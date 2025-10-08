O comércio de Goiânia está com boas expectativas de vendas para este Dia das Crianças. Prevendo crescimento médio de 15% na procura por presentes, os lojistas reforçaram seus estoques, contrataram funcionários temporários e prometem estender os horários de funcionamento das lojas. Algumas lojas programaram ações especiais para atrair o público infantil e aquecer as vendas daqui até o próximo domingo.A estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) é que este Dia das Crianças movimente R$ 9,96 bilhões no varejo brasileiro, o maior volume de negócios para a data nos últimos dez anos, mas com crescimento de apenas 1,1% sobre 2024. “É um termômetro para o último trimestre do ano, que ainda vai aquecer nas festividades de dezembro”, afirma o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros. Na Park Brinquedos, com lojas no Shopping Bougainville e no bairro Alto da Glória, a expectativa é de um crescimento de até 15% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. O sócio proprietário, Itamar Bueno, conta que o movimento já aumentou no último fim de semana e há uma expectativa grande a partir desta quarta-feira. Para garantir um bom atendimento, 15 funcionários temporários foram contratados para as duas lojas. O estoque também foi reforçado, já que os produtos também poderão ser vendidos no Natal. A loja do Shopping Bougainville ficará aberta até 23 horas de quinta a domingo e abrirá às 12 horas no domingo. Já a do Alto da Glória funcionará das 9 às 21 horas. Na Livraria Nobel Bougainville, a gerente Scylene Carneiro de Britto diz que montou a mesa principal da loja com uma curadoria especial de livros como sugestões para o Dia das Crianças. A ideia é que pais, tios e avós despertem para a importância de presentear crianças com livros, a fim de tirá-las das telas e dos brinquedos eletrônicos. “A procura por livros para presentear crianças e adolescentes tem crescido”, garante. Scylene Britto ressalta que a loja tem várias opções de livros literários, com histórias e atividades pedagógicas divertidas para passar o tempo e despertar a criatividade. “O excesso de telas tem causado muitos distúrbios, o que é mais grave mais entre as crianças”, alerta. Ela lembra que o livro pode acompanhar outro presente, como um brinquedo. A previsão é de um aumento de 10% a 15% nas vendas sobre ano passado.O Buriti Shopping celebra o mês das crianças promovendo, até 19 de outubro, a campanha “Mês das Crianças”, com prêmios e atrações infantis. A cada R$ 100,00 em compras, o consumidor recebe um número para concorrer a 16 prêmios, incluindo 8 hoverboards elétricos, 4 triciclos elétricos Drift 350W e 4 patinetes elétricos. De acordo com o gerente de marketing do shopping, Thiago Souza, o mês será marcado por uma programação repleta de opções de lazer para diferentes idades e perfis. “O público infantil é um dos mais cativos do shopping, por isso teremos atrações que façam os olhos das crianças brilharem e criem momentos especiais em família”, diz o gerente.Vanessa Estrela, vendedora da loja Estrela TOYS Brinquedos, conta que o estoque teve um reforço de 30% a 40%. Segundo ela, a tendência é o brinquedo Capivara e a linha de livros para colorir Bobbie Goods, além de Barbies e bonecos de super heróis. A loja ganhou o reforço de mais dois funcionários e o horário de funcionamento foi prolongado para até 19 horas, inclusive no sábado, e no domingo até 16 horas.A Playn’joy Toyteca Brinquedos realizará um evento especial para as crianças no próximo sábado, das 11 às 14 horas. A proprietária, Juliana Tavares, conta que a loja fará oficina de massinhas e pintura, com personagens e um animador, aberta ao público. A expectativa é de crescimento de até 50% sobre as vendas do ano passado, por isso a equipe teve reforço de quatro pessoas. O horário de funcionamento foi prorrogado para até 20 horas na quinta-feira, 21 horas na sexta e 22 horas no sábado. No domingo, a loja funcionará até 18 horas.Carina Castro, proprietária da brinquedoteca Planeta Imaginário, no Flamboyant Shopping, um espaço de brinquedos e estações interativas, informa que, no dia 12 de outubro, a brinquedoteca terá uma programação especial para animar os pequenos. Das 14 às 16 horas, haverá pinturinha facial, brincadeiras e distribuição de picolés. Já das 16 às 19 horas, a festa terá a Baladinha dos Minions, com máscaras divertidas, lançador de bolhas e uma pinhata de guloseimas.A rede Ri Happy também projeta um crescimento das vendas, impulsionado pelo aumento do fluxo nas lojas físicas e pela retomada do consumo nas datas sazonais. “O Dia das Crianças é a principal data do calendário do varejo de brinquedos e a expectativa é de que o movimento se intensifique nos dias que antecedem o feriado, nas lojas físicas e no e-commerce”, diz a rede.O setor tem lançamentos inspirados em grandes franquias de cinema, séries e games, além de brinquedos educativos e de construção, que estimulam criatividade e coordenação motora. Marcas como LEGO, Barbie, Hot Wheels, Polly Pocket, Play-Doh e Estrela trazem novidades desenvolvidas para a data, acompanhando tendências de consumo que valorizam o aprendizado e o desenvolvimento da criança e o brincar em família. Todas as lojas de Goiânia vão abrir das 9 às 23 horas, na sexta e no sábado, e das 10 às 22 horas no domingo.