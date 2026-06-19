Empresários, empreendedores e lideranças vão se reunir nesta segunda-feira (22), no almoço beneficente “Liderança que Transforma”, para apoiar iniciativas que contribuem para a formação e o desenvolvimento de jovens goianos. O evento é promovido pela Junior Achievement (JA) Goiás e será realizado no Espaço Terral Incorporadora, no Setor Marista.\nNesta 5ª edição, o convidado é Otávio Lage de Siqueira Filho, diretor-presidente da Jalles, que consolidou uma Política de Gestão Integrada reconhecida como referência no setor sucroenergético, ampliando sua presença nacional e internacional.\n“A Junior Achievement Goiás realiza um trabalho muito importante na formação profissional dos jovens, preparando-os para o mercado de trabalho. E eu também acredito que a educação tem o poder de transformar a vida das pessoas, por isso, é uma satisfação participar desse encontro e contribuir com essa iniciativa”, ressalta o empresário, diretor da Fieg (Federação das Indústrias do Estado de Goiás) e da Acieg (Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás).