-RAIVA BOVINOS (1.3301770)\nApós a confirmação de mortes de bovinos por raiva em Goiás, o presidente da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA), Gilberto Marques Neto, publicou um vídeo para tranquilizar produtores rurais e consumidores (veja acima).\nNão precisa ter essa preocupação como uma doença sanitária. Goiás é o estado que possui a menor quantidade de casos de raiva boniva e tem febre aftosa controlada. O estado conseguiu status livre de vacinação obrigatória", disse o presidente da SGPA.\nGilberto Marques Neto reforça que, após a confirmação de casos, a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) realiza a vacinação obrigatória na região em que houve o registro. Essa ação visa conter a disseminação da doença, que segundo o presidente, não impacta de forma relevante no comércio dos produtos agropecuários.