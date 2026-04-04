Diretora executiva da Maple Bear Goiânia, Mônica Siqueira afirma que a demanda na região da GO-020 correspondeu de forma muito positiva desde a inauguração da Unidade Plateau. A decisão de abrir uma unidade da rede na região ocorreu há mais de 15 anos, “quando ainda eram poucos os que enxergavam o potencial de desenvolvimento local”, lembra ela. “Mesmo assim, acreditei. Foi uma decisão pautada em visão de longo prazo.” A diretora conta que, na época, chegou a ouvir que esse projeto era “uma loucura”, tanto pela localização, ainda pouco explorada comercialmente, quanto pela proposta educacional, com um diferencial importante: o ensino bilíngue com metodologia canadense. Na região há 13 anos, inicialmente com a Maple Bear - Unidade Alphaville, então localizada na Rua Aurilândia, Mônica Siqueira observa que ao longo desse período acompanhou de perto a transformação do entorno, que hoje conta com uma estrutura comercial consolidada. “O crescimento da escola também foi consistente, e chegou um momento em que a estrutura física já não comportava mais a demanda. Trabalhamos por um período com lista de espera em praticamente todas as turmas, atendendo da educação infantil ao ensino fundamental I”, discorre. “Diante desse cenário, investimos em uma nova unidade na mesma região, dentro de um plano estruturado de expansão”, explica. A Unidade Plateau foi inaugurada em 2022, com mais de 6 mil m² e uma estrutura planejada para sustentar essa demanda. “Iniciamos a operação com educação infantil e ensino fundamental I e, seguindo esse plano, já expandimos para o ensino fundamental II, com a perspectiva de implantação do ensino médio nos próximos anos.” A nova expansão do prédio já está prevista para 2027. A Unidade Plateau conta atualmente com cerca de 700 estudantes. “Seguindo um plano de crescimento gradual e consistente, a Plateau terá capacidade para atender com excelência até 1.500 alunos, da educação infantil ao ensino médio”, projeta a diretora. “Além de atender a uma demanda existente, acredito que também contribuímos para o desenvolvimento da região, oferecendo uma solução educacional de excelência para famílias que antes precisavam se deslocar para outras áreas da cidade”, constata. AlfabetizaçãoEm 2020, a Ethos, escola de alfabetização que desde 2002 funciona no Setor Marista, adquiriu uma área de 10.000 m2 na região dos condomínios. A escolha foi por considerar ser “a região mais nobre de Goiânia, com alta concentração de famílias jovens com filhos pequenos e que buscam um ensino de alta qualidade”, explica Jullyana França Pacheco Soares, fundadora, gestora e diretora de operação, estratégia e atendimento da Ethos. Jullyana e as sócias, todas professoras, apostaram em voltar a empreender e abrir uma nova unidade, a Ethos Jardins, que “superou os estudos e as expectativas”, comemora. “Já estamos trabalhando com a nossa capacidade máxima e a expansão será para 2027”, anuncia. “Estamos há 24 anos na área de educação. Acredito que a nossa credibilidade, mais a estrutura física da Ethos Jardins, mais qualidade de ensino resultou em alta demanda de alunos”, analisa, ao mencionar os planos de uma nova unidade.