O consumidor goianiense ficou mais preocupado com a qualidade das bebidas destiladas que consome, depois dos casos de intoxicação por metanol registrados no País. Nos bares e restaurantes de Goiânia, os clientes estão perguntando mais sobre a procedência dos produtos e alguns passaram a optar por outras bebidas, como cerveja e vinho. Nas distribuidoras, os atendentes contam que muita gente chega fazendo piada sobre o problema e algumas tiveram um pequeno recuo nas vendas de destilados.\nA Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD) e a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) realizam uma série de treinamentos online, gratuitos e com certificado, com orientações para que empreendedores possam identificar bebidas falsificadas. Na primeira edição, que foi ministrada por Daniel Monferrari, head de Proteção às Marcas e Segurança Corporativa da Diageo, participaram mais de duas mil pessoas.