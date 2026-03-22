(Pixabay)\nO Governo de Goiás está com as inscrições abertas para um processo seletivo para enfermeiros e técnicos de enfermagem com remunerações que podem chegar a R$ 5.775,75. Ao todo, são oferecidas 21 vagas para contratação temporária pelo período de um ano, com possibilidade de prorrogação por até dois anos. Os interessados devem ficar atentos ao cronograma: as inscrições começam na próxima quarta-feira (25) e seguem abertas até o dia 9 de abril.\nAlém do salário base, os aprovados terão direito a um auxílio-alimentação de R$ 500 e ao Prêmio de Incentivo Individual. A jornada de trabalho para ambas as funções é de 40 horas semanais.O edital foi publicado na última quinta-feira (19).\nSaúde de Goiânia deve convocar 49 médicos aprovados em concurso, determina TCM-GO\nPrefeitura de Firminópolis lança seleção com salários de até R$ 5,3 mil