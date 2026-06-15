As provas objetivas serão realizadas em 27 de setembro. (Wesley Costa/O POPULAR)\nO processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, com 317 vagas destinadas a várias regiões de Goiás. O edital estabelece critérios específicos para a contratação temporária, como a exigência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B para cargos de supervisão e regionais. A seleção oferece remunerações que variam de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00, conforme a função. Além do salário base, o edital prevê o pagamento mensal de R$ 1.192,00 a título de auxílio-alimentação, além de férias e 13º salário proporcionais ao tempo de contrato, que pode se estender até 48 meses.\nAs inscrições seguem abertas até 1º de julho e devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador da seleção. A taxa de inscrição tem valor único de R$ 53,00 para todas as funções. Candidatos doadores de medula óssea ou inscritos no Cadastro Único (Cadúnico) podem solicitar a isenção do pagamento. As oportunidades estão espalhadas por diversos municípios, com maior concentração em Goiânia, Rio Verde e Jataí, ambas na Região Sudoeste de Goiás (confira a lista completa ao final da matéria).