Quem pretende concorrer a vagas com salários de até R$ 6.726 no processo seletivo do Serviço Social da Indústria (Sesi Goiás) deve ficar atento aos prazos. Após o encerramento das inscrições para parte das vagas neste domingo (28), outras oportunidades seguem abertas e algumas terminam já nesta segunda-feira (29). Ao todo, a instituição mantém processos seletivos para cargos em Goiânia, Rio Verde e Anápolis.\nNesta segunda-feira (29), encerram as inscrições para as vagas de Assistente Operacional (Eletricista) e Secretário(a) Escolar, ambas em Goiânia. O eletricista recebe salário de R$ 2.918, além de adicional de periculosidade de R$ 875,40, enquanto o cargo de secretário escolar oferece remuneração de R$ 4.658.\nJá até terça-feira (30), permanecem abertas as inscrições para os bancos de talentos de Analista de Educação, em Rio Verde, e Técnico(a) em Segurança do Trabalho, em Goiânia. Há também uma vaga para Fonoaudiólogo(a), com salário de R$ 6.726, em Rio Verde.