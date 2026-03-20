O Procon Goiás deve intensificar, na próxima semana, a fiscalização sobre o mercado de combustíveis em todo o estado, após identificar reajustes generalizados no diesel. Segundo o superintendente do órgão, Marco Palmerston, a estratégia foi definida em reunião com Procons municipais para mapear os preços além de Goiânia e ampliar a atuação em cidades como Caldas Novas, Rio Verde e Aparecida de Goiânia. O objetivo é avançar principalmente em municípios sem unidades do Procon.\nO foco inicial recai sobre as distribuidoras. Ao menos seis já foram autuadas por aumento considerado injustificado, enquanto outras 20 estão sob análise por falta de documentação. A investigação busca identificar se houve repasse legítimo aos postos ou elevação abusiva dos preços. A partir da próxima semana, a fiscalização deve chegar aos postos para verificar preços de compra e venda. O órgão também monitora relatos de redução na oferta de combustível e defende atuação conjunta com a ANP.