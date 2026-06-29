O cooperativismo de produção e de crédito está contribuindo mais para o aumento da produção de leite em Goiás. De 2023 a 2025, a captação de leite nas cooperativas saltou de 268 milhões de litros, para 370 milhões de litros, um aumento de 38%. Ao mesmo tempo, a produção no estado passou de 2,98 bilhões para 3,2 bilhões de litros, uma alta de 7%, segundo dados da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg).\nEntre os motivos, está o aumento do número de cooperados e da entrega do leite nas cooperativas de produção, que se aproximaram mais dos produtores, com assistência para melhoria do manejo e da gestão, e obtenção de melhores preços com a venda do produto em escala para a indústria. Já as cooperativas de crédito fornecem apoio financeiro para investimentos na estrutura das propriedades e aquisição de animais e insumos.