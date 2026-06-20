A Rota dos Pireneus, de Vinhos e Queijos, formada pelos municípios de Pirenópolis, Cocalzinho e Corumbá de Goiás, está se tornando uma grande produtora de uvas e vinhos no estado. Com clima considerado ideal para a viticultura, a região aliou suas vinícolas às queijarias artesanais para formar um roteiro turístico de experiências enogastronômicas, que tem atraído um crescente número de turistas e ajudado a impulsionar a economia local.\nA produção de uvas em Goiás saiu de 1.516 toneladas em 2020 para 3.264 toneladas em 2024, segundo números do Panorama da Viticultura no Brasil (2020-2024), realizado pela Embrapa. Um dos motivos foi a criação da Rota dos Pireneus, região do estado que tem se destacado no mercado nacional de vinhos. Com foco em vinhos finos, a Rota dos Pireneus formou o chamado Corredor de Vinícolas do Centro-Oeste.