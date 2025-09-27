Há quase dez anos, começaram a ser cultivadas em pequenas áreas em Goiás as primeiras videiras, uma aposta na possibilidade de produzir também vinhos no Cerrado. Desde então, o negócio vem atraindo adeptos e ampliando alcance em hectares plantados, enoturismo, realização de festivais, reconhecimento em premiações internacionais e no mercado consumidor de maior poder aquisitivo, em especial entre colecionadores de vinhos de alta gama.\nAinda não há dados oficiais consolidados sobre volume de produção e faturamento do setor de vinhos do Cerrado. Mas já se pode medir o avanço quantitativo: Goiás já conta com cerca de 23 cidades com vinhedos e vinícolas em diferentes fases de implantação, com 63 produtores, e destes, 34 produtores com vinhos engarrafados e algumas vinícolas já estruturadas e premiadas.