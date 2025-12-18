A agropecuária goiana se prepara para um ano de desafios em 2026 para o produtor rural, que deve enfrentar reflexos de dificuldades climáticas, que causaram atraso no plantio da safra e devem reduzir a produtividade, baixos preços dos produtos e menor acesso ao crédito para custeio, investimento e comercialização. O alerta foi feito durante um balanço apresentado nesta quarta-feira (17) pela Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) dos principais acontecimentos do setor em 2025 e as tendências que devem orientar o planejamento da produção em 2026.\nO presidente da Faeg, José Mário Schreiner, disse que a super safra 2024-2025, de 350 milhões de toneladas no Brasil, sendo 37 milhões de toneladas em Goiás, que ajudou muito o País no combate à inflação, não se refletiu na renda do produtor rural. Isso por causa da política econômica do governo federal, com taxa de juros elevada e baixo crescimento, baixos preços dos produtos agrícolas e altos custos de produção, citou ele.