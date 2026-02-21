A redução da jornada de trabalho sempre motivou discussões nos países onde a escala 6x1 já acabou, lembra o presidente da CUT Goiás, Flávio Silva. Mas, quando foi aprovada, ficou provado que é totalmente o contrário, até com queda nos custos. “Estes países enfrentam muito mais dificuldade com mão de obra que o Brasil. Aqui, o que falta é mão de obra qualificada, por isso entidades patronais tinham de investir mais em qualificação para reduzir o problema”, acredita Silva.Ele considera que ‘achismo’ em relação aos impactos da redução da carga, como alta de custos e aumento de preços, também existiu em outros países. “Para o que beneficia a população mais pobre, o patronal sempre verá prejuízo. Mas os ricos representam apenas 1% da população”, diz o sindicalista. Segundo ele, a ameaça de que o custo será repassado aos preços dos produtos é um achismo para pressionar os parlamentares a votarem contra a PEC. Flávio Silva salienta que essa é uma luta que a CUT defende há muitos anos, com amplos debates sobre seus impactos, e países que já reduziram a jornada para 4x3 tiveram bons resultados. “Quando tem mais descanso, o trabalhador trabalha mais feliz e rende mais. Acho que a medida vai até gerar mais empregos. A população quer comprar no fim de semana, mas a loja pode contratar mais pessoas para cobrir horários extras.”Sobre a necessidade de maior produtividade, o sindicalista acredita que a classe empresarial parte de uma premissa simplista de que mais horas trabalhadas significam mais produtividade. Mas países com jornadas menores apresentam produtividade maior por hora. “Fadiga, estresse e sobrecarga reduzem concentração, aumentam erros, acidentes e faltas no trabalho. Trabalhar seis dias seguidos, com pouco descanso, tende a reduzir desempenho da semana”, ressalta. Para ele, a produtividade também pode ser aumentada com investimento em tecnologia, qualificação profissional, logística e gestão, além de melhores salários. O advogado trabalhista Lucas Aguiar avalia que o fim da jornada 6x1 promete qualidade de vida para o trabalhador, mas exigirá reorganização financeira das empresas. Segundo ele, o principal impacto será na contratação de novos trabalhadores, na reorganização dos turnos e ajustes operacionais, principalmente nas empresas que lidam com jornadas de forma mais contínua, como o comércio. Com a redução da jornada, as empresas terão de readequar as escalas dos trabalhadores, mas também poderão se reorganizar com acordos coletivos. “A PEC já prevê que empresas poderão compensar a carga horária ou reduzir a partir de acordos para complementar a carga. Mas isso ainda depende do texto definitivo da PEC”, explica. A empresa poderá, por exemplo, reduzir a carga horária durante a semana para poder trabalhar aos sábados. Para Aguiar, a PEC tem adesão da sociedade e o setor empresarial já está conformado de que ela irá passar, por isso pediu a redução gradual para que as empresas possam se adequar, principalmente sob o ponto de vista financeiro. “As empresas terão de se reorganizar, pois devem ter de mudar escalas de trabalho, pagar horas extras ou contratar mais pessoal”, alerta.