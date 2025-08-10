-VÍDEO: Vaca leiteira (1.3298135)\nUma vaca surpreendeu ao produzir 104 litros de leite na quinta-feira (7) e superar o próprio recorde nesta sexta-feira (8), com 114 litros durante o encerramento das ordenhas diárias no Torneio Leiteiro 2025, que acontece anualmente em Orizona, sudeste goiano. O feito foi comemorado pelo produtor Cláudio Pereira e emocionou o público que acompanhava o torneio.\nAo POPULAR, Cláudio contou emocionado que a vaca já tinha surpreendido na quinta e, no dia seguinte, produziu ainda mais.\nAcredito que ela pode dar ainda mais”, contou.\nNo vídeo compartilhado pelo perfil da Festa do Leite nas redes sociais, o proprietário comemora com fervor a conquista. Cláudio conta que era um sonho bater a macra de 100 litros. Para ele, é um feito memorável e um sonho mais que realizado.