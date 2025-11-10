Diante do aumento do número de pedidos de recuperação judicial pelo agronegócio no País, o Banco do Brasil, maior agente financiador da produção do setor, ameaçou cortar o crédito dos produtores rurais que recorrerem à ferramenta. Mas a declaração, feita pelo vice-presidente de controles internos e gestão de riscos da instituição, Felipe Prince, está sendo muito criticada por juristas, que a consideram uma tentativa de amedrontar quem já enfrenta dificuldades, podendo se refletir negativamente no desempenho da próxima safra.\nA fala acendeu um alerta do setor em um momento de alta dos pedidos de recuperação e de maior cautela das instituições financeiras diante da alta inadimplência. Recentemente, a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, já havia afirmado que o departamento jurídico do banco analisa escritórios de advocacia que estariam atuando de forma fraudulenta nos pedidos de RJ e que poderia acionar esses profissionais na Justiça. O Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) considerou a medida uma tentativa de criminalizar a advocacia, o que obrigou o banco a recuar na declaração.