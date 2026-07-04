Os 225 candidatos convocados pelo Governo de Goiás para o cargo de Professor Nível III deverão cumprir uma série de etapas para assumir as vagas. Entre elas estão o cadastramento no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), plataforma por meio da qual será realizada a posse dos novos servidores. O cronograma foi publicado na última quinta-feira (2) e, segundo o governo, o objetivo dos procedimentos on-line é gerar mais agilidade.\nSegundo o edital, o primeiro passo será a realização do cadastro básico entre os dias 7 e 9 de julho. Nesse período, os convocados deverão encaminhar cópias digitalizadas do RG, CPF e da certidão de nascimento ou casamento para o e-mail posse@goias.gov.br, informando no assunto que se trata do concurso da Secretaria da Educação (Seduc). Também será necessário realizar o cadastramento como usuário externo no SEI, dentro do mesmo prazo.