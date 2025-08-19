O Programa Epicentro da Inteligência Artificial vai investir R$ 2 milhões na incubação de startups em inteligência artificial e pretende atrair 150 selecionadas para a fase de pré-incubação. Destas, serão escolhidas as dez melhores e cada uma receberá R$ 200 mil, em modelo de financiamento equity free.\nOs investimentos são do governo de Goiás, que pretende estruturar a maior iniciativa de incubação de startups de IA da América Latina. O objetivo, segundo o governo, é acelerar projetos que tenham essa tecnologia como elemento central em seus modelos de negócio, visando resolver problemas complexos em diversas áreas.\n“Goiás quer ser o principal polo de inteligência artificial do Brasil, o lugar onde startups se desenvolvem”, afirma o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, José Frederico Lyra Netto.