]Goiás teve, entre 2023 e 2025, 138,3 mil unidades habitacionais contratadas pelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV), resultado de um investimento de R$ 20,7 bilhões por parte do Governo Federal. Relançado em fevereiro de 2023, o programa tinha como meta a contratação, até o fim de 2026, de 2 milhões de unidades. Mas 2,1 milhões de unidades já foram adquiridas no País no mesmo período.\nNa EBM Incorporadora, houve um crescimento de 30% no volume de vendas de unidades enquadradas no programa MCMV em 2025. O diretor de Operações da empresa, Marcos Túlio Campos, diz que projeta um crescimento de 30% a 50% neste ano por conta dos novos lançamentos e também porque o governo deu indicativos de que este será um ano recorde de investimentos no programa. “Houve um aumento no teto no faixa 2, o que impulsiona o programa, e o governo prometeu que não faltarão recursos”, menciona o incorporador.