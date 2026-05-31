Evento aconteceu presencialmente nos dias 15 e 16 de maio de 2026 (Guilherme Alves / O Popular)\nEmpreender não é uma tarefa fácil. E quem afirma isso é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Conforme a entidade, as dificuldades e desafios que aparecem pelo caminho são um dos principais motivos para micro e pequenos empreendimentos não chegarem nem aos cinco anos de existência. Apesar desse cenário desafiador, a quantidade de mulheres empreendendo no Brasil cresceu e em Goiás tem chamado a atenção.\nDe acordo com Vera Lúcia Elias de Oliveira, gestora estadual do projeto Delas, desenvolvido pelo Sebrae Goiás, as mulheres representam 44% dos empreendedores do estado, um dos maiores índices de participação feminina do país.\nO protagonismo feminino nos negócios também aparece em âmbito nacional. Dados do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP) mostram que as mulheres lideram 39,7% das empresas ativas no Brasil.