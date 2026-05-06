O consumidor está mais cauteloso na hora de comprar o presente para este Dia das Mães, segunda melhor data do ano para o comércio varejista. A expectativa é que maridos, filhos e netos busquem mais promoções e descontos na hora de escolher o melhor produto, por conta do cenário de maior endividamento das famílias e juros altos. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) revelou que o consumidor está pesquisando mais online para comprar no presencial.A CNDL estima que o Dia das Mães deve levar cerca de 127 milhões de consumidores às compras. Um levantamento da entidade e do SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas, revelou que a expectativa é que 78% dos consumidores adquiram ao menos um presente, movimentando R$ 37,91 bilhões nos setores de comércio e serviços no País.Para Hélia Gonçalves, superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia (CDL Goiânia), mesmo com o endividamento em níveis históricos, a data é a segunda melhor para o comércio e as vendas sempre são impulsionadas. “Roupas, calçados e acessórios, perfumes e cosméticos são produtos que sempre vendem muito”, destaca. Segundo ela, para este ano, a pesquisa da CNDL revelou uma tendência para presentear também com chocolates e flores, apontada por 24% dos ouvidos.Como, em Goiás, o consumidor ainda prefere mais a compra presencial, é importante que o lojista se prepare e propicie uma boa experiência. “O consumidor está mais cuidadoso e deve ficar mais atento a descontos e promoções, principalmente com o cenário de endividamento influenciando suas decisões”, prevê a superintendente da CDL.Por isso, a tendência é negociar mais. “Apesar de o consumidor estar pesquisando mais online, nesta semana provavelmente as pessoas devem comprar mais nas lojas físicas por conta do prazo de entrega apertado”, estima Hélia. Ela não acredita numa queda do tíquete médio dos presentes, já que a inflação também elevou os preços. “O lojista precisa atrair este consumidor para a loja, oferecendo mais promoções, descontos e uma experiência de compras bem positiva”, alerta.Para Valdir Ribeiro, presidente da Federação das Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiás (FCDL), mesmo num contexto de endividamento, maio é a segunda melhor data para o comércio e a estimativa é de superar as vendas de 2025, que foram de R$ 429 milhões em Goiás. Segundo ele, a pesquisa da CNDL mostrou até que 14% dos consumidores admitem que podem deixar de pagar alguma conta básica para comprar o presente das mães, o que é um dado preocupante.“A expectativa é de um tíquete médio até melhor, pois a data comove as pessoas, que sempre estão dispostas a fazer algum sacrifício pelas mães”, prevê. Apesar dos artigos mais procurados continuarem sendo roupas, calçados, perfumaria e joias, neste ano, a pesquisa também revelou uma intenção de comprar bijuterias, o que pode indicar um desejo de economizar. Cerca de 73% das pessoas já começaram a pesquisar os preços com 15 dias de antecedência. Para Ribeiro, isso já indica uma intenção de economizar mais, não deixando para a última hora e adequando os valores ao orçamento. “Com o consumidor de olho em descontos e promoções, o lojista tem feito de tudo, melhorando estoques, oferecendo mais opções e vendendo com mais facilidades”, diz Ribeiro.Sorteios e brindesOs cosméticos concentram 47% das intenções de compra de presentes para o Dia das Mães. Dannylla Abreu, gerente do Boticário no Flamboyant Shopping, informa que a rede criou 17 opções de kits e 20 combos limitados, com mais de 30% de desconto e preços a partir de R$ 59,99, disponíveis em todos os canais de venda. A rede projeta um crescimento de 19% em faturamento em relação ao ano passado. Para isso, investiu 309% mais. Os kits contam com a ativação Mais Presente: um QR Code dá acesso a um site, onde a pessoa presenteada poderá escolher entre opções como sessões de massagem, ingressos para o cinema e itens personalizados.Flamboyant Shopping trará os shows de Ivan Lins e João Bosco para as mães, no dia 26 de maio, dentro do Flamboyant In Concert, e vai sortear um Volvo EX40 6 Plus 100% elétrico entre os clientes que comprarem acima de R$ 800. Quem comprar a partir de R$ 1,6 mil nas lojas participantes também ganhará um kit de sabonetes Tania Bulhões. O centro de compras investiu cerca de R$ 800 mil na campanha e projeta vender 10% acima que no mesmo período do ano passado, segundo a gerente de marketing, Tânia Nascimento. Desde o começo de abril, a Região da 44 recebe milhares de compradores varejistas e revendedores de moda de todo o País para o Dia das Mães, segundo a Associação Empresarial da Região da Rua 44 (AER44). Até 10 de maio, os clientes das lojas do Shopping Gallo que comprarem acima de R$ 500 nas lojas participantes, poderão ganhar um óculos da Solar Glasses e concorrer a uma viagem.O superintendente do Shopping Gallo, Chrystiano Câmara, diz que as estimativas apontam para um crescimento em torno de 7% no volume de vendas. Esse avanço está diretamente ligado ao fortalecimento do varejo, às ações promocionais e ao apelo emocional da data. “Esperamos um crescimento expressivo na circulação de pessoas, principalmente nos horários de pico e no fim de semana”, prevê.Na campanha do Goiânia Shopping para o Dia das Mães, os clientes que comprarem acima de R$ 800 ganham uma bolsa com estampa exclusiva da Farm Etc e concorrem a um automóvel SUV híbrido. A bolsa “Me Leva”, da Farm Etc, é confeccionada em lona maleável e se transforma em chaveiro. Para participar do sorteio do híbrido Omoda 5 Jaecoo, o cliente deve fazer R$ 600 em compras.A campanha do Passeio das Águas Shopping, que segue até o dia 31 de maio, une o sorteio de um automóvel Nissan Kait Sense Plus a uma promoção “Compre & Ganhe”, onde os clientes usuários do Programa de Benefícios podem ganhar produtos da linha Natura Ekos e concorrer ao sorteio. No Araguaia Shopping, a partir de 29 de abril, clientes que participarem da campanha especial da data e fizerem mais de R$ 400 em compras podem trocar suas notas fiscais por um kit da linha Natura Tododia, com hidratante corporal e sabonetes. A ação segue até o dia 15 de maio ou enquanto durarem os estoques.Unindo o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, a promoção do Buriti Shopping acontece até 14 de junho. Serão sorteados dois pacotes de viagem para Maceió, com direito a acompanhante, além de 15 pares de brincos de ouro da Moya Joias, exclusivos para participantes do programa de benefícios. A cada R$ 100 em compras, o consumidor garante um número da sorte para participar dos sorteios. Com R$ 250 em compras, o cliente ganha um hidratante corporal Facinatus.