O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prevê que o salário mínimo subirá para R$ 1.741 em 2027, segundo o PLOA (projeto de Lei Orçamentária Anual) do ano que vem, apresentado nesta segunda-feira (31).\nO valor foi antecipado pela Folha de S. Paulo em 14 de agosto e representa um acréscimo de R$ 24 em relação à estimativa feita em abril, que era de R$ 1.717.\nO novo piso passará a valer em 1º de janeiro de 2027 e, até lá, ainda pode sofrer variações. Mas, se confirmado no futuro, o valor representará um aumento de 7,4% em relação ao piso atual, que é de R$ 1.621. Em valores absolutos, o ajuste é de R$ 120.\nA previsão de aumento no salário mínimo já havia sido confirmada publicamente pelo ministro Dario Durigan (Fazenda) na semana passada, após uma reunião com o presidente e ministros da área econômica no Palácio do Planalto para discutir os números do Orçamento de 2027 -o primeiro da gestão do presidente eleito.