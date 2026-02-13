As provas do concurso de auditor fiscal do Governo de Goiás,com salários de até R$ 28.563,30 serão aplicadas em Goiânia. O processo seletivo realizado meio da Secretaria da Economia oferece 70 vagas, sendo 50 de início imediato e outras 25 para formação de cadastro reserva, com jornada de 48 horas semanais.\nO concurso terá prova objetiva de conhecimento básico e específico, além da avaliação de títulos. As provas serão aplicadas em Goiânia em 17 de maio, nos turnos matutino e vespertino, com duração de 4h para cada fase.\nDe acordo com a Secretaria, entre os conteúdos cobrados, estão Direito Tributário I e II, Legislação Tributária Estadual e auditoria. Todas as vagas ofertadas exigem ensino superior completo em qualquer área.\nInscrições para concurso da Prefeitura de Valparaíso de Goiás com salários de até R$ 6 mil encerram nesta quinta-feira