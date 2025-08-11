Para os empresários que buscaram no cooperativismo de crédito uma melhor opção nas questões financeiras diárias, a avaliação é que o sistema se propõe a uma maior proximidade com os pequenos empreendedores e demonstra preocupação com seu crescimento. Com isto, a empresa tem acesso mais facilitado aos gerentes, que são muito ágeis para resolver questões cotidianas como capital de giro e descontos de duplicatas.\nFábio Lopes, sócio da Clínica de Ortopedia e Fraturas de Goiânia (COF), conta que está no sistema cooperativo desde 2003 e elogia o tratamento mais personalizado em relação aos bancos, onde o cliente se sente mais um número. “Na cooperativa, podemos cobrar coisas como se fôssemos o dono mesmo. Temos mais acesso e escutam melhor nossas dificuldades e traçam metas para resolvê-las”, destaca Lopes. Segundo ele, estas soluções são mais personalizadas, de acordo com a demanda do cliente, o que ajuda no crescimento da empresa.