O prazo para declarar o Imposto de Renda termina no último minuto da próxima sexta-feira (29), mas deixar a declaração para as últimas horas pode ser arriscado.\nA principal recomendação de José Carlos Fonseca, supervisor nacional do Imposto de Renda, é aproveitar o último fim de semana antes do encerramento do prazo para reunir todos os documentos e preencher a declaração com calma.\nDe acordo com Fonseca, a maioria dos problemas que levam contribuintes à malha fina ocorre por erro de preenchimento ou por informações das quais as pessoas não tenham como comprovar. "É só declarar despesas e rendimentos que possam ser comprovados. Se não houver recibo ou documento, o ideal é não informar o valor", diz ele.\nAposentados do INSS vão receber R$ 2 bilhões em atrasados da Justiça\nReceita abre consulta a maior lote da história do Imposto de Renda nesta sexta (22); veja como saber se vai receber