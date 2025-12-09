O número de brasileiros com dinheiro esquecido em instituições financeiras voltou a crescer no SVR (Sistema de Valores a Receber). Segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira (9), 48,7 milhões de pessoas físicas podem sacar valores, ante cerca de 48,6 milhões no mês anterior.\nA consulta deve ser feita no site do SVR (www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber). Basta informar os dados pessoais. Caso haja algum valor, o resgate pode ser solicitado por uma conta Gov.br com nível prata ou ouro.\nApesar do avanço no número de beneficiários, o montante disponível diminuiu. Na virada para o mês-base de outubro, o sistema reúne R$ 9,9 bilhões, abaixo dos R$ 9,7 bilhões de setembro, dos R$ 10,4 bilhões de agosto e dos R$ 10,7 bilhões de julho.\nGoverno paga lote extra do PIS/Pasep no dia 15; veja quem recebe