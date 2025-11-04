A maior parte dos brasileiros (59%) diz ser razoavelmente, muito ou extremamente planejada financeiramente, mas 43% afirmam não ter dinheiro guardado para imprevistos, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta terça-feira (4).\nO levantamento mostra ainda que 84% dos entrevistados enfrentaram nos últimos 12 meses uma ou mais situações emergenciais —como atrasar o pagamento de contas, pedir dinheiro emprestado, recorrer a crédito ou ficar com o nome negativado.\nA pesquisa revela, ainda, que planejar os gastos mensais é uma prática recorrente para 64% dos brasileiros.\nMutirão vai renegociar dívidas bancárias com 160 instituições em novembro\nPrimeira parcela do 13º deve ser paga até 28 de novembro; veja quem recebe e como é o cálculo\nComércio de carne vai aumentar, diz Joesley Batista, que participou de viagem de Lula à Ásia