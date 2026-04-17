Preso durante nova fase da operação Compliance Zero nesta quinta-feira (16), o ex-presidente do BRB (Banco de Brasília) Paulo Henrique Costa comandou o banco público de janeiro de 2019 a novembro de 2025. Ele assumiu o cargo por indicação do então governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB).\nCosta é investigado por irregularidades na tentativa de compra do Banco Master, do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Os investigadores acusam Costa de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele teria ocultado seis imóveis recebidos como propina, sendo quatro em São Paulo e dois em Brasília. Juntos, a avaliação dos imóveis supera R$ 146 milhões.\nOs bens estariam vinculados à aprovação da compra de carteiras fraudulentas do banco de Vorcaro.\nReunião com Banco Master deu início a mudança em lei goiana\nPF prende ex-presidente do BRB envolvido no caso Master por esconder imóveis de R$ 146 milhões